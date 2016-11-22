M-1 Challenge 73. Полехин проведет бой против Ибрагимова

9 декабря в Назрани пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 73. В его рамках состоится бой в тяжелом весе между Денисом Полехиным (Afanasov Team, 2-2) и Курбаном Ибрагимовым (Fighting Eagle, 4-2).

К 26-ти года туляк Денис Полехин добился значительных успехов в боевом самбо – он неоднократно становился призером чемпионатов России, а также завоевал медаль ну кубке мира. Также он является и мастером спорта по панкратиону. Главным оружием Дениса является огромная физическая сила, а также болевые приемы на ноги – именно с их помощью он добился двух побед на профессиональной арене смешанных единоборств.

Курбан Ибрагимов же является ярко выраженным ударником, к чему обязывает титул чемпиона России по ушу-саньда. Также он поопытнее своего противника в смешанных единоборствах – побеждал в Гран-При Городов Воинской Славы и был призером кубка мира по MMA. В профессиональных смешанных единоборствах он добился 4 побед в 6 боях, однако в последнем бою неожиданно уступил бразильцу Макусу Винициусу Лопесу и сейчас будет вновь доказывать свои претензии на место в элитном дивизионе российских тяжеловесов.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 84 кг), Анатолий Токов (Александр Невский ОЭМК), 24-1 - Рамазан Эмеев (Горец), 14-3

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полулегком весе

Магомед Идрисов (Горец), 6-0 - Иван Бухингер (MMA Spirit), 31-4

(До 63,5 кг), Ли Моррисон (США), 15-7 - Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), 5-0

(До 61,3 кг), Джош «The Finisher» Реттингхаус (США), 13-4 - Сергей Морозов (Казахстан), 7-2

(До 65,8 кг), Андрей Лежнев (Украина), 9-6 - Алексей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 11-2

(Свыше 93 кг), Денис Полехин (Afanasov Team), 2-2 - Курбан Ибрагимов (Fighting Eagle),