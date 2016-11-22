ЦСКА обыграл «Байер» в юношеской лиге УЕФА и занимает первое место в группе
Матч пятого тура юношеской
лиги УЕФА между ЦСКА и «Байером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча
– 2:1 в пользу ЦСКА.
В составе армейцев
отличились Хетаг Хосонов и Тимур Жемалетдинов. У «Байера» гол в активе
Сэма-Фрэнсиса Шрека.
ЦСКА набрал 12 очков и занимает
первое место в группе Е за тур до конца, что обеспечивает им выход в плей-офф. У
«Байера» шесть очков и третье место.
Юношеская лига УЕФА
5-й тур
Матч
ЦСКА (мол) - Байер (мол) - 2:1 (1:1)
Голы
Хосонов 24 (1:0). Шрек 30 (1:1). Жамалетдинов 74 (2:1).
Состав
ЦСКА (мол): Овчинников, Станисавлевич, Маклаков, Алибеков, Тикнизян (Анисимов, 87), Олейников (Неплюев, 90), Хосонов, Леонов, Кучаев, Пухов, Жамалетдинов (Аванесян, 90)
Судья:
Александр Голубев (Латвия)
Место и дата
22 ноября 14:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
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