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ЦСКА обыграл «Байер» в юношеской лиге УЕФА и занимает первое место в группе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч пятого тура юношеской лиги УЕФА между ЦСКА и «Байером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу ЦСКА.

В составе армейцев отличились Хетаг Хосонов и Тимур Жемалетдинов. У «Байера» гол в активе Сэма-Фрэнсиса Шрека.

ЦСКА набрал 12 очков и занимает первое место в группе Е за тур до конца, что обеспечивает им выход в плей-офф. У «Байера» шесть очков и третье место.

Юношеская лига УЕФА

5-й тур

Матч

ЦСКА (мол) - Байер (мол) - 2:1 (1:1)

Голы

Хосонов 24 (1:0). Шрек 30 (1:1). Жамалетдинов 74 (2:1).

Состав

ЦСКА (мол): Овчинников, Станисавлевич, Маклаков, Алибеков, Тикнизян (Анисимов, 87), Олейников (Неплюев, 90), Хосонов, Леонов, Кучаев, Пухов, Жамалетдинов (Аванесян, 90)

Судья:

Александр Голубев (Латвия)

Место и дата

22 ноября 14:00, Октябрь, Онлайн-трансляция

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