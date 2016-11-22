«Спартак» подтвердил подписание Селихова

«Спартак» объявил о переходе голкипера Александра Селихова.

22-летний голкипер подписал с клубом долгосрочный контракт, который вступает в силу с 6 декабря.

Ранее «Амкар» сообщил о том, что Селихов подписал с красно-белыми контракт на 4,5 года.

Селихов выступал за «Амкар» с 2014 года и провел 37 матчей, в которых пропустил 34 мяча.

Также отметим, что с 2006 по 2008 годы Селихов занимался в школе «Спартака».