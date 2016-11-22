Минское «Динамо» расторгло контракт с Крайчеком
Минское «Динамо» решило расторгнуть
контракт с защитником Лукашем Крайчеком. Об этом сообщает официальный
сайт клуба.
Отметим, что в пятницу 33-летний Крайчек был внесен в список отказов, а после того, как ни один клуб КХЛ не сделал ему контрактное предложение, защитник был командирован в «Динамо-Молодечно». Чешский защитник провел в составе «Динамо» 266 матчей, начиная с сезона 2011/12, забросил восемь шайб и отдал 60 результативных передач, дважды выходил в плей-офф.
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