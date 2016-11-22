Виталий Мутко: Цена на трансляции ЧМ-2018, на наш взгляд, завышена. Ищем компромисс

Президент РФС Виталий Мутко – о том, почему российские телеканалы пока не купили права на трансляции ЧМ-2018.

– Пока Россия не приобрела права на трансляции ЧМ-2018. У нас есть пул компаний, готовых показывать футбол – Первый, ВГТРК и «Матч ТВ», но цена на трансляции, на наш взгляд, завышена. Очень сложно будет хотя бы в ноль выйти. Права стоили 32 млн долларов, а сейчас за них хотят 100 млн, - говорит Мутко на пресс-конференции по итогам исполкома РФС. – Мы с ФИФА ищем компромисс. В ближайшее время в России пройдет тендер.