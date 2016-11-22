Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 2Ак Барс
Футбол  ЦСКА- : -Байер
Футбол  Спортинг- : -Реал
Хоккей  Авангард6 : 3Лада
Футбол  Монако- : -Тоттенхэм
Футбол  Севилья- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Николаев не попал в число судей, рекомендованных РФС в список арбитров ФИФА

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Исполком РФС на сегодняшнем заседании в Доме футболе утвердил список российских судей, рекомендованных в список арбитров ФИФА.

– Мы рекомендовали ФИФА следующих арбитров: Алексей Матюнин, Сергей Иванов, Кирилл Левников, Сергей Лапочкин, Михаил Вилков, Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Виталий Мешков, Алексей Еськов. Планировали включить в список еще одного арбитра – Алексея Николаева, но в ФИФА нужно именно девять судей. Поэтому Николаева из списка убрали. Он потихоньку завершает судейскую карьеру. Будем готовить его к другой работе, – сказал президент РФС Виталий Мутко.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Маркин: Наша задача, чтобы люди не боялись приходить на футбол семьямиНовый глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин в интервью «Советскому спорту» высказался о проблеме безопасности на российских стадионах.Жулио Баптиста представит Трофей Кубка Конфедераций FIFA в редакции «Советского спорта»Семен Андреев возглавил комитет РФС по этикеЧлен исполкома РФС Михаил Гершкович рассказал о решениях, которые были приняты на сегодняшнем исполкоме организации.Безбородов и Еськов получили назначения на матчи Лиги ЕвропыДва российских арбитра будут обслуживать матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы.Исполком РФС выдвинул кандидатуру Мутко в совет ФИФАИсполком Российского футбольного союза (РФС) выдвинул кандидатуру президента организации Виталия Мутко в совет Международной федерации футбола (ФИФА).Гинер переизбран главой финансового комитета РФС, Маркин будет отвечать за безопасностьИсполком Российского футбольного союза (РФС) переизбрал президента ЦСКА Евгения Гинера на пост председателя финансового комитета организации, сообщает ТАСС.Мешков рассудит «Терек» и «Спартак». Все арбитры на 15-й тур РФПЛСудья из Дмитрова Виталий Мешков назначен главным арбитром матча 15-го тура чемпионата России между грозненским «Тереком» и московским «Спартаком», сообщает официальный сайт РФС.ФИФА опубликовала список претендентов на приз за лучший гол годаОфициальный сайт ФИФА опубликовал список игроков, претендующих на трофей имени Ференца Пушкаша, вручаемый автору лучшего гола года.Пост для Семака. Андрей Малосолов о будущем специалистаПост для Семака. Андрей Малосолов о будущем специалистаСергей Семак отказался от предложения Виталия Мутко занять одну из должностей в Российском футбольном союзе.Непомнящий займет пост в РФСБывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий сообщил, что займет одну из должностей в Российском футбольном союзе (РФС).Джанни Инфантино: Заговора против «Спартака» не былоДжанни Инфантино: Заговора против «Спартака» не былоНезадолго до жеребьевки Кубка конфедераций Джанни Инфантино дал первое эксклюзивное интервью российскому изданию.Руководитель департамента судейства не стал комментировать работу Лапочкина на матче «Спартак» - «Амкар»Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский не стал комментировать работу Сергея Лапочкина на матче «Спартак» – «Амкар» (1:0).Виталий Мутко: Важно не потерять место в Совете ФИФАПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал, что России важно сохранить место в Совете ФИФА.ФИФА рассмотрит запрос УЕФА о расширении санкций против ЕременкоУЕФА обратился в ФИФА с просьбой расширить санкции в отношении полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Они просят, чтобы его дисквалификация на два года распространялась не только на Европу.Джанни Инфантино: Возможно, мы увеличим число участников клубного чемпионата мира до 32Клубный чемпионат мира в будущем, возможно, будет проходить в расширенном формате. О возможном увеличении числа участников заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.Сергей Куликов: Будем просить о смягчении наказания для ЕременкоРуководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов рассказал, что РФС попросит УЕФА о смягчении наказания для полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко.Федун предложил Мутко жестче наказывать фанатов за использование пиротехникиКак сообщает Лайф, владелец московского «Спартака» Леонид Федун обратился к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой ужесточить санкции в отношении болельщиков, которые используют пиротехнику на трибунах.В Испания полиция задержала мошенника, представившегося агентом ФИФАВ Испания полиция задержала человека, выдававшего себя за представителя ФИФА, сообщает ТАСС со ссылкой на AS.В КНДР хотят, чтобы каждый футболист играл на уровне МессиТренер футбольной академии в Пхеньяне Ри Ю-Ил на одной из пресс-конференций рассказал о планах Северной Кореи по вопросу национальной сборной.Бригада Сергея Лапочкина рассудит «Спартак» и «Амкар»Определились судейские бригады, которые будут работать на матчах 14-го тура Российской футбольной лиги.

Алексей Еськов
Алексей Еськоввсе новости
Алексей Николаев
Алексей Николаеввсе новости
Алексей Матюнин
Алексей Матюнинвсе новости
Сергей Иванов
Сергей Ивановвсе новости
Кирилл Левников
Кирилл Левниковвсе новости
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкинвсе новости
Михаил Вилков
Михаил Вилковвсе новости
Сергей Карасёв
Сергей Карасёввсе новости
Владислав Безбородов
Владислав Безбородоввсе новости
Виталий Мешков
Виталий Мешковвсе новости
РФС
РФС
ФИФА
ФИФА

Cпецпредложение