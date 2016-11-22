Алексей Николаев не попал в число судей, рекомендованных РФС в список арбитров ФИФА
Исполком РФС на сегодняшнем заседании в Доме футболе утвердил список российских судей, рекомендованных в список арбитров ФИФА.
– Мы рекомендовали ФИФА следующих арбитров: Алексей Матюнин, Сергей Иванов, Кирилл Левников, Сергей Лапочкин, Михаил Вилков, Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Виталий Мешков, Алексей Еськов. Планировали включить в список еще одного арбитра – Алексея Николаева, но в ФИФА нужно именно девять судей. Поэтому Николаева из списка убрали. Он потихоньку завершает судейскую карьеру. Будем готовить его к другой работе, – сказал президент РФС Виталий Мутко.
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