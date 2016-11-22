Александр Селихов: Переход в «Спартак»? Хочется расти и играть на максимально высоком уровне

Голкипер пермского «Амкара» Александр Селихов прокомментировал свой трансфер в московский «Спартак».



Напомним, ранее «Амкар» сообщил о том, что 22-летний голкипер подписал со «Спартаком» контракт на 4,5 года. Договор вступит в силу с 6 декабря.



«На протяжении последних месяцев я находился в неведении относительно своего будущего. Не скрою, это напрягало, но я прилагал все силы, чтобы сконцентрироваться только на игре. Надеюсь, мне это удалось: восемь матчей на ноль из четырнадцати – неплохой результат. Но надо идти дальше. Мне, как и каждому спортсмену, хочется расти, развиваться и играть на максимально высоком уровне. Сейчас у меня есть такой шанс, и я намерен приложить все силы, чтобы им воспользоваться.



Я очень благодарен Перми – тренерам, товарищам по команде, сотрудникам клуба, всем болельщикам. Здесь я стал футболистом, здесь прошел настоящую школу жизни. Мне здесь хорошо и комфортно, и все, кто меня знают, в курсе, что это не пустые слова.

И поэтому мне приятно думать о том, что я приношу клубу пользу не только игрой за «Амкар», но и своим уходом из него.



Мы еще не прощаемся – в ближайших трех турах я остаюсь игроком «Амкара». Но уже сейчас хочу сказать о том, что всегда буду вспоминать Пермь с теплотой и с удовольствием буду приезжать сюда в гости, пусть и в форме другой команды. Очень надеюсь, что все у «Амкара» будет хорошо!», – цитирует футболиста официальный сайт «Амкара».



В нынешнем сезоне Селихов провел все 14 матчей команды в премьер-лиге и пропустил в них восемь голов.