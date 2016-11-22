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Евгений Левченко: Я принимал участие в фотосессии в поддержку геев. Ориентация Роналду - его личное дело

Источник:  FacebookКомментарии

Бывший полузащитник «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко отметил, что сексуальная ориентация нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду не имеет для него значения.

«К теме о Роналду-гей. Некоторое время назад, в Нидерландах, прошла фотосессия для журнала L'HOMO, в поддержку геев. И да, я принимал в ней участие, так как считаю, что все люди равны, вне зависимости от их вероисповедания, цвета кожи или сексуальной ориентации. 

А гей Роналду или нет, это его личное дело. Мое отношение к нему не изменится и ваше, надеюсь, тоже», - написал Левченко на своей странице в Facebook.

Напомним, во время матча примеры «Атлетико» – «Реал» (0:3) между Криштиану Роналду и Коке возникла стычка. Испанец обозвал португальца геем, на что игрок «Реала» ответил: «Да, я гей, зато у меня полно денег, ублюдок» («Maricón, pero con mucha pasta, cabrón»).


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