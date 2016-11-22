Акинфеев пропустил в 42-м матче Лиги чемпионов подряд

Сергей Ребров: Если мы почувствуем уверенность в матче с «Наполи», это будет совсем другая команда

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча с «Наполи». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов.