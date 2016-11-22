Акинфеев пропустил в 42-м матче Лиги чемпионов подряд
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не
смог избежать пропущенного мяча в матче 4-го тура группового турнира Лиги
чемпионов против «Байера». Таким образом, вратарь обновил антирекорд турнира.
Гол
в ворота Акинфеева забил на 16-й минуте Кевин Фолланд.
Таким
образом, 30-летний голкипер пропустил в 42-м матче Лиги чемпионов подряд. В
последний раз он отыграл в этом турнире «на ноль» 1 ноября 2006 года в Лондоне
– в игре группового раунда с «Арсеналом» (0:0).
«Советский
спорт» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Байер».
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