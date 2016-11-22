Даниил Квят: Я рад, что сезон заканчивается

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят признался, что он рад скорому окончанию сезона. До конца чемпионата осталось только одно Гран-при – Гран-при Абу-Даби.

«Много всего произошло, были неприятные моменты, но в итоге всё нормализовалось. Хотелось бы скорее начать следующий сезон, но стоит признать, что я рад, что мы подошли к концу этого. Такое чувство, что нам нужны перемены – а они как раз и грядут.

В Абу-Даби довольно типичная современная трасса. Не самая захватывающая, надо сказать, потому что почти все повороты сильно похожи друг на друга, но зато виды там прекрасные. К тому же там две зоны DRS», - цитирует Квята Autosport.

В текущем сезоне Даниил Квят занимает 14-е место в чемпионате, имея в активе 25 очков.