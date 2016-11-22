Даниил Квят: Я рад, что сезон заканчивается
Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят признался, что он рад
скорому окончанию сезона. До конца чемпионата осталось только одно Гран-при –
Гран-при Абу-Даби.
«Много всего произошло, были
неприятные моменты, но в итоге всё нормализовалось. Хотелось бы скорее начать
следующий сезон, но стоит признать, что я рад, что мы подошли к концу этого.
Такое чувство, что нам нужны перемены – а они как раз и грядут.
В
Абу-Даби довольно типичная современная трасса. Не самая захватывающая, надо
сказать, потому что почти все повороты сильно похожи друг на друга, но зато
виды там прекрасные. К тому же там две зоны DRS», - цитирует Квята Autosport.
В текущем сезоне Даниил Квят
занимает 14-е место в чемпионате, имея в активе 25 очков.
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