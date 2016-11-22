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Виталий Мутко: Судьи будут дорогими и прозрачными

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава РФС, вице-премьер по спорту Виталий Мутко прокомментировал «Советскому спорту» реформу судейского корпуса, затеянную в футбольном ведомстве:

- Во-первых, мы решились на серьёзный шаг. Шаг, который никогда никто у нас не делал – мы теперь планируем регулярно публиковать рейтинг судей. И это, надеюсь, снимет проблемную ситуацию, которая время от времени возникает – почему, мол, назначили того, а не другого.

Во-вторых, мы предложили ввести для футбольных арбитров ежемесячную зарплату (сейчас арбитр получает лишь гонорар за матч размером в 90 тысяч рублей, в случае отрицательной оценки – 45 тысяч. – Прим. ред.). При этом будет действовать система поощрений за хорошие оценки.

- Вы заявили, что РФС не будет закрывать глаза на некоторые художества арбитров. Что имеется в виду?
- Это не значит, что РФС намерен вмешиваться в работу судейского корпуса. Но нам нужна более четкая система. Чтобы прекратились перед каждым туром РФПЛ звонки из клубов с просьбами.

- О чём просят?
- Да всё о том же! Этого не назначать, потому что «когда-то нас плохо судил». Нужна полная прозрачность.

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