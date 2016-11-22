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Златан Ибрагимович: «Юнайтед» – команда неудачников, которая не способна бороться за титул в нынешнем сезоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о своем трансфере в английский клуб, а также оценил шансы команды на победу в чемпионате Англии.

«Конечно, решающую роль в моем трансфере сыграл Моуринью. Все прекрасно знают, что «Юнайтед» сейчас находится не на том уровне, что прежде, но если учитывать, что команду тренирует такой тренер, можно согласиться на переход. 

Не было никаких проблем. Жозе пригласил меня, а я c удовольствием согласился. Остальное уже решали за нас. 

Это настоящий вызов для меня. Всегда хотел поиграть в чемпионате Англии, но остаюсь при своем мнении и сейчас, ведь еще летом я сказал: «Юнайтед» – команда неудачников, которая не способна бороться за титул в нынешнем сезоне. 

Мы начали неплохо, но потом проиграли несколько матчей, и все это случилось за одну неделю. Такого со мной не случалось лет 15», – цитирует игрока сборной Швеции Goal.

Напомним, нападающий перешел в «Манчестер» минувшим летом из «ПСЖ» на правах свободного агента.

На данный момент 34-летний футболист провел за «красных дьяволов» во всех турнирах  


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