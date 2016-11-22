Карлос Сайнс: Я люблю уик-энд в Абу-Даби

Даниил Квят: Формула-1 стала скучной? Там, где я, очень даже не скучно

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят ответил на вопрос о том, почему Формула-1 стала скучной. Он отметил, что его участие делает гонки более интересными.