Карлос Сайнс: Я люблю уик-энд в Абу-Даби
Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс
поделился ожиданиями от Гран-при Абу-Даби. Соревнования пройдут с 25 по 27
ноября.
«Не могу поверить, что год прошел так быстро. Мне нравится приезжать в Абу-Даби в ноябре – кажется, что снова вернулся в лето, ведь дома холода и приближается Рождество. На самой трассе много 90- и 180-градусных поворотов, но две зоны DRS помогут обгонять. В целом я люблю уик-энд в Абу-Даби», - цитирует Сайнса Autosport.
Карлос Сайнс занимает 12-е
место чемпионате, имея в активе 46
очков.
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