Китайский коллектив LGD Gaming может заменить iG.Vitality на The Boston Major 2016.



Капитан команды LGD.FY Чжан «Xiao8» Нин в социальной сети Weibo заявил, что если iG.Vitality не получит визы, то LGD заменит команду на бостонском Major. Игрок также сказал, что Forever Young возможно пропустят предстоящий турнир.



Напомним, что ранее все игроки состава iG.Vitality не смогли получить визы. Игрокам команды LGD.FY Ло «lpc» Пучао и Ду «Monet» Пэну также отказали в выдаче американских виз.



LAN-финал The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.

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