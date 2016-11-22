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Гинер возглавил финансовый комитет РФС, Лебедев - комитет детско-юношеского футбола

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о назначения руководителей комитетов организации на сегодняшнем исполкоме.

– На заседании мы утвердили руководителей 14 комитетов, – сказал Мутко. – Финансовый комитет – Евгений Гинер, комитет по безопасности и стадионам – Владимир Маркин, комитет программ развития футбола – Дюков, которого нам рекомендовала лига, судейский комитет – Николай Левников, комитет женского футбола – Наталья Авдонченко, комитет по пляжному футболу – Сергей Анохин. С ним мы перед заседанием обсудили важную тему снижения результатов в пляжном футболе. Технический комитет – Никита Симонян, юридический – Виктор Блажеев, медицинский – Эдуард Безуглов, комитет ветеранов – Александр Мирзоян, профессиональный футбол – Сергей Прядкин, комитет детско-юношеского футбола – Игорь Лебедев. Комитет по статусу игроков – Ольга Шевченко, комитет по этике – Семен Андреев. По комитету массового футбола определимся позже.

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