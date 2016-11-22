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Конте не включил «Лестер» в список претендентов на победу в АПЛ

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о борьбе в чемпионате Англии, а также отметил, что его команде будет непросто сохранить свое место в турнирной таблице. 

«Очень рад за своих футболистов. Это не только награда за работу на тренировках. Это говорит о том, что «Челси» находится на правильном пути. Но не стоит забывать о матчах с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Нам будет тяжело продержаться в лидерах. 

На мой взгляд, этот сезон – самый тяжелый в чемпионате, поскольку за титул будут бороться «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Такого нет ни в одной лиге мира», – цитирует итальянского специалиста Goal.

На данный момент «Челси», набрав 28 очков, лидирует в таблице АПЛ. «Ливерпуль» расположился на второй строчке (27 баллов), а «Манчестер Сити» – на третьей (27). Действующий чемпион первенства «Лестер» занимает 14-е место (12 очков).

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