Гаджи Гаджиев: Трансфер Селихова? У «Амкара» не было другого выхода

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход голкипера команды Александра Селихова в «Спартак». Он сказал, что трансфер связан с финансовыми проблемами клуба.

«Трансферными вопросами занимается руководство клуба. Оно согласовало со мной вопрос трансфера Селихова в «Спартак». Другого выхода у «Амкара», по большому счёту, не было. У нашего клуба небольшой бюджет, есть финансовые проблемы.

Нужны правильные управленческие решения со стороны не только руководства «Амкара», но и всего РФС, и даже правительства России. Мы уже и так много лет плывем непонятно куда. Проблема финансов прямым образом завязана на переходе Селихова», - цитирует Гаджиева «Чемпионат.com».

22-летний голкипер подписал со «Спартаком» контракт, который вступает в силу с 6 декабря. Контракт будет действовать 4,5 года. Селихов выступал за «Амкар» с 2014 года и провел 37 матчей, в которых пропустил 34 мяча. Также отметим, что с 2006 по 2008 годы Селихов занимался в школе «Спартака».