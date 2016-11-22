Антонио Конте: Хочу доказать руководству «Челси», что меня не зря пригласили в команду

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своих целях, отметив, что его команде идет на пользу отсутствие еврокубков.



«Хочу доказать руководству «Челси», что меня не зря пригласили в команду. Для меня это важнее, чем титулы. Конечно, нам помогает тот факт, что в этом сезоне «Челси» не участвует в еврокубках. Это помогает вам строить команду», – цитирует итальянского специалиста Goal.

Напомним, Конте возглавил лондонский клуб минувшим летом. На данный момент «синие», набрав 28 очков, лидируют в таблице АПЛ. «Ливерпуль» расположился на второй строчке (27 баллов), а «Манчестер Сити» – на третьей (27).