«Манчестер Юнайтед» - «Фейенорд». Начало текстовой трансляции – 23:05 мск

В четверг в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и голландский «Фейенорд».

Их матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:05 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После четырех туров в группе А лидировали «Фенербахче» и «Фейенорд», набравшие по семь очков. У «МЮ» было шесть очков, а украинская «Заря» имела два очка.