«Манчестер Юнайтед» - «Фейенорд». Начало текстовой трансляции – 23:05 мск
В четверг в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и голландский «Фейенорд».
Их матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:05 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После четырех туров в группе А лидировали «Фенербахче» и «Фейенорд», набравшие по семь очков. У «МЮ» было шесть очков, а украинская «Заря» имела два очка.
Матч
Место и дата
24 ноября 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
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