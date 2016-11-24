День в истории. Александру Ширко – 40 лет!

24 ноября исполняется 40 лет со дня рождения бывшего нападающего московских клубов «Спартак» и «Торпедо» Александра Ширко.

Александр Ширко – шестикратный чемпион России в составе «Спартака» (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 года). Кроме того, вместе с красно-белыми Ширко завоевывал Кубок России-1997/1998.

В сборной России Александр Ширко провел шесть матчей и забил один мяч. 5 сентября 2011 года в ворота команды Фарерских островов (3:0).

Кроме «Спартака» и «Торпедо» Ширко выступал за «Шинник», «Терек», «Томь» и клуб «МВД России».