«Зенит» - «Маккаби» (Тель-Авив). Начало текстовой трансляции – 19:00 мск
В
четверг в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Зенит» из
Санкт-Петербурга и «Маккаби» из Тель-Авива.
Их
матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 19:00 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после четырех туров в группе D лидировал «Зенит», у которого было 12 очков. По четыре очка было у ирландского «Дандолка» и «Маккаби», а два – у голландского «АЗ Алкмара».
Матч
Место и дата
24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция
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