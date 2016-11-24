«Зенит» - «Маккаби» (Тель-Авив). Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

В четверг в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Маккаби» из Тель-Авива.

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после четырех туров в группе D лидировал «Зенит», у которого было 12 очков. По четыре очка было у ирландского «Дандолка» и «Маккаби», а два – у голландского «АЗ Алкмара».