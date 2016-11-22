Андрей Кобелев: ЦСКА может и должен помочь фактор собственного поля

Известный российский тренер Андрей Кобелев поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Байер». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре Лиги чемпионов.

«Судя по последним матчам, отсутствие Дзагоева и Еркменко очень сильно сказывается на игре ЦСКА, поэтому впереди армейцам будет тяжело, но это не значит на сто процентов, что ЦСКА проиграет или сыграет вничью.

Наверное, больше шансов на победу, когда в команде меньше травмированных и играют все лидеры. Армейцам в сложном матче с «Байером» может и должен помочь фактор собственного поля, плюс будем надеяться, что поможет ЦСКА наконец-то выиграть в матче Лиги чемпионов опыт участия в ней, - цитирует Кобелева Евро-Футбол.Ру.

Матч ЦСКА – «Байер» начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.