«Краснодар» - «Зальцбург». Начало текстовой трансляции – 21:00 мск
В
четверг в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Краснодар» и
австрийский «Зальцбург».
Их
матч пройдет в Краснодаре на новом стадионе одноименного клуба и начнется в
21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию
матча.
Напомним, что после четырех туров в группе I лидировал «Шальке», у которого было 12 очков. Шесть очков было у «Краснодара», а Зальцбург» и «Ницца» имели по три очка.
Матч
Место и дата
24 ноября 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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