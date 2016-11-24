«Краснодар» - «Зальцбург». Начало текстовой трансляции – 21:00 мск

В четверг в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Краснодар» и австрийский «Зальцбург».

Их матч пройдет в Краснодаре на новом стадионе одноименного клуба и начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после четырех туров в группе I лидировал «Шальке», у которого было 12 очков. Шесть очков было у «Краснодара», а Зальцбург» и «Ницца» имели по три очка.