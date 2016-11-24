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КХЛ. «Йокерит» - СКА, «Спартак» - «Медвешчак» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Континентальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

24 ноября

Матч

Металлург Нк - Ак Барс

Место и дата

24 ноября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция

Матч

Сибирь - Лада

Место и дата

24 ноября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

Матч

Авангард - Нефтехимик

Место и дата

24 ноября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

Матч

Торпедо - Слован

Место и дата

24 ноября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак - Медвешчак

Место и дата

24 ноября 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

Матч

Йокерит - СКА

Место и дата

24 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Р - Динамо Мн

Место и дата

24 ноября 20:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция

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