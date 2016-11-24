КХЛ. «Йокерит» - СКА, «Спартак» - «Медвешчак» и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
24 ноября
Матч
Место и дата
24 ноября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 ноября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 ноября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 ноября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 ноября 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 ноября 20:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически