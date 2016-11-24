НБА. «Голден Стэйт» - «Лейкерс», «Сакраменто» - «Оклахома» и другие матчи. Онлайн

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию все матчи игрового дня в Национальной баскетбольной лиге.

НБА. «Лейкерс» обыграл «Оклахому», Денвер одолел «Чикаго» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию все матчи игрового дня в Национальной баскетбольной лиге.

В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» в домашнем матче обыграл «Оклахому» со счетом 111:109 (29:16, 20:32, 32:26, 31:36).

16 очков Мозгова помогли «Лейкерс» обыграть «Оклахому» В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» в домашнем матче обыграл «Оклахому» со счетом 111:109 (29:16, 20:32, 32:26, 31:36).

Рекорды ЛЧ, 16 очков Мозгова, три очка Маркова и новый клуб НХЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

Пятикратному чемпиону НБА Родману грозит до двух лет тюрьмы за ДТП

Пятикратному чемпиону НБА Родману грозит до двух лет тюрьмы за ДТП Пятикратному чемпиону НБА Деннису Родману предъявлено обвинение в нарушении правил вождения и бегстве с места ДТП, виновником которого он стал.

Баскетболисты «Сан-Антонио» на выезде обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча закончилась со счетом 116:107.

«Сан-Антонио» переиграл «Лейкерс», Мозгов сделал четыре подбора Баскетболисты «Сан-Антонио» на выезде обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча закончилась со счетом 116:107.