НБА. «Голден Стэйт» - «Лейкерс», «Сакраменто» - «Оклахома» и другие матчи. Онлайн
Результаты
матчей регулярного чемпионата НБА.
Национальная
баскетбольная ассоциация
Регулярный
чемпионат
24 ноября
Матч
Индиана - Атланта - 51:62 3-ая четверть
Место и дата
24 ноября 03:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция
Матч
Кливленд - Портленд - 88:73 3-ая четверть
Место и дата
24 ноября 03:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Орландо - Финикс - 57:56 3-ая четверть
Место и дата
24 ноября 03:00, Эмвэй Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Филадельфия - Мемфис - 55:48 3-ая четверть
Место и дата
24 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Шарлотт - Сан-Антонио - 69:70 3-ая четверть
Место и дата
24 ноября 03:00, Тайм Уорнер Кэйбл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Бруклин - Бостон - 43:48 2-ая четверть
Место и дата
24 ноября 03:30, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Детройт - Майами - 48:36 2-ая четверть
Место и дата
24 ноября 03:30, Пэлэс оф Обум Хиллс, Онлайн-трансляция
Матч
Хьюстон - Торонто - 16:22 1-ая четверть
Место и дата
24 ноября 04:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Даллас - Клипперс - 0:0 1-ая четверть
Место и дата
24 ноября 04:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 ноября 05:00, Энерджи Солюшн Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 ноября 05:30, Нью-Орлеан Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 ноября 06:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 ноября 06:30, ARCO Арена, Онлайн-трансляция