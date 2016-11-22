«Нефтехимик» на выезде обыграл новокузнецкий «Металлург»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между новокузнецким «Металлургом» и «Нефтехимиком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Нефтехимика».
В составе победителей отличились
Жильбер Брюле, Павел Порядин, Дэн Секстон, Геннадий Столяров и Никита
Квартальнов. У «Металлурга» голы в активе Марка Скутара, Евгения Виксны, Игната
Земченко и Евгения Соловьева.
«Металлург» находится на
последнем месте на Востоке, имея в активе 18 очков. У «Нефтехимика» 41 очко и
девятое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
Матч
Металлург Нк - Нефтехимик - 4:5 (2:2, 0:2, 2:1)
Голы:
Брюле (Лямин, Секстон), 0:08 (0:1). Соловьёв (A. Titov, Скутар), 2:39 (1:1). Виксна (Семёнов, Емец), 4:38 (2:1). Порядин 9:12 (2:2). Секстон (Гюнге), 33:41 (2:3). Столяров 34:17 (2:4). Квартальнов (Брынцев), 40:56 (2:5). Земченко (Соловьёв), 42:51 (3:5). Соловьёв 49:35 (4:5).
Место и дата
22 ноября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция