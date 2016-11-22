EBU отменил дисквалификацию Михалкина за мельдоний
Европейский боксерский союз (EBU) сообщил
российскому чемпиону Европы в полутяжелом весе Игорю Михалкину о том,
что снимает с него дисквалификацию. Ранее Михалкин был дисквалифицирован за применение
мельдония.
Как сообщает «Матч ТВ», спортсмен принимал мельдоний еще
до его введения в список запрещенных веществ, а наличие
препарата в анализах — остаточное явление. Именно по этому дисквалификация была
отменена. Также было принято во внимание и то, что Федерация профессионального
бокса Германии (BDB) никогда не отстраняла боксера.
После
этого решения Михалкин будет восстановлен в рейтинге EBU.
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