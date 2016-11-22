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EBU отменил дисквалификацию Михалкина за мельдоний

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Европейский боксерский союз (EBU) сообщил российскому чемпиону Европы в полутяжелом весе Игорю Михалкину о том, что снимает с него дисквалификацию. Ранее Михалкин был дисквалифицирован за применение мельдония.

Как сообщает «Матч ТВ»,  спортсмен принимал мельдоний еще до его введения в список запрещенных веществ, а наличие препарата в анализах — остаточное явление.  Именно по этому дисквалификация была отменена. Также было принято во внимание и то, что Федерация профессионального бокса Германии (BDB) никогда не отстраняла боксера.

После этого решения Михалкин будет восстановлен в рейтинге EBU.

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