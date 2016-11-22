Анатолий Байдачный: Возвращение Дзагоева поможет ЦСКА обыграть «Байер»

Бывший главный тренер сборной Белоруссии, «Терека» и «Ростова» Анатолий Байдачный поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского ЦСКА с леверкузенским «Байером» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Конечно, у команды, участвующей в Лиге чемпионов, есть шансы выйти из группы, но одной победы над «Байером» ЦСКА для этого не хватит. Думаю, что в матче с леверкузенцами у армейцев предпочтительные шансы: они действующие чемпионы России, играют дома, при своей публике. Считаю, ЦСКА в состоянии победить «Байер», плюс может помочь армейцам возвращение в строй Дзагоева», – цитирует специалиста «Евро-Футбол.ру».



Напомним, матч между командами состоится сегодня в Москве и стартует в 20.00 мск.



«Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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