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Кокорин станет продавцом пышек в рамках благотворительной акции

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин совместно с «Русфондом» примет участие в благотворительной акции по сбору денежных средств.

Задача акции - собрать 1 млн 792 тысячи рублей для помощи семилетнему Матвею Орлову с апластической анемией (заболевание кроветворной системы, - Прим. ред.). В случае успешного сбора средств, форвард «Зенита» на один день станет продавцом пышек.

Для ускорения сбора средств, Кокорин лично оплатит поиск и активацию донора для Матвея.

Напомним, ранее в благотворительных акциях принимали участие другие футболисты «Зенита»: Халк танцевал на Невском проспекте, Мигель Данни работал парикмахером, Юрий Лодыгин проводил экскурсию по Эрмитажу, Артем Дзюба работал кондуктором, Кришито был цирковым артистом, а Жозе Маурисио - таксистом. 

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