Владимир Маркин: Наша задача, чтобы люди не боялись приходить на футбол семьями

Новый глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин в интервью «Советскому спорту» высказался о проблеме безопасности на российских стадионах.



«Нельзя говорить, что безопасность на российских аренах полностью отсутствует, но она не поставлена на должном уровне. Мы видим, как на трибунах то и дело возникают инциденты, продолжается пиротехническое шоу. Поэтому задача моего комитета обеспечить на стадионах такой комфорт, чтобы зрители не боялись приходить на футбол семьями и получали истинное удовольствие от футбола, не задумываясь о том, уйдут ли они с игры живыми и здоровыми. А если даже на стадионе обходится без хулиганских поступков со стороны болельщиков, то есть другая проблема – нецензурные выкрики, которые смущают не только женщин и детей, но и взрослых мужчин. Я не ханжа, конечно, но и для меня присутствие в таком случае на стадионе становится очень неприятным», – сказал Маркин.