«Ростов» посоветовал игрокам «Баварии» надеть шапки-ушанки

Ринат Билялетдинов: Шанс в матче с «Байером» у ЦСКА есть, но его надо использовать

Известный российский тренер и бывший футболист ЦСКА Ринат Билялетдинов заявил, что у армейцев есть шанс в матче с «Байером» в Лиге чемпионов.