«Ростов» посоветовал игрокам «Баварии» надеть шапки-ушанки
Между официальными твиттерами «Ростова»
и «Баварии» состоялась переписка. Она была посвящена погоде в Ростове во время
предстоящего матча Лиги чемпионов.
«Как погода? Стоит ли Мюллеру брать более теплые шорты?», - спросил твиттер «Баварии».
«В шапках-ушанках будет теплее», - таким был ответ твиттера «Ростова».
Матч пятого тура группового турнира Лиги чемпионов «Ростов» - «Бавария» состоится 23 ноября и начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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