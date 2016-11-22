Иван Штырков: Заслуженно победил Сильву, даже если третий раунд оставить за соперником

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков прокомментировал победу над представителем Бразилии Антонио Силвой в рамках поединка на турнире в ДИВСе.



«Хочу сказать прежде всего то, что я не успел сказать до боя, это спасибо моим родителям, спасибо моей команде. И спасибо тем, кто в меня не верил, продолжайте не верить, я буду вас разочаровывать и дальше.



Что касается самого боя, то первый раунд был пристрелочный, я много двигался. Во втором раунде я попал много ударов, но здесь канаты сыграли злую шутку со мной, Сильва выпал за них, и у него было время восстановиться. Если же была бы клетка, то все закончилось бы быстрее. Было подсчитано, я нанес 109 ударов. Попробуйте просто кинуть их в воздух, а мне приходилось еще при этом выполнять их на ринге против легенды ММА.

В третьем раунде у меня упало забрало, я думал, что сейчас добавлю, но не справился с эмоциями, много отдал сил на добивание, которое я продолжал на протяжении более трёх минут, – рассказал он. – А если бы распределил силы, мог бы выйти на 3-й раунд посвежее. В итоге же выдохся, вышел на волевых. Хотел биться до конца, независимо от результата, но удача в этот день была на моей стороне, эта победа заслуженная, даже если полностью третий раунд оставить за Сильвой», – отметил россиянин.



