ФК «Шальке-04» подписал игрока по FIFA 17

Немецкий футбольный клуб «Шальке-04» подписал контракт с игроком по FIFA Лукасом «idealz» Шмандтом.

We are proud to present another young face for our #FIFA17 roster: Lukas «idealz» Schmandt. #GlückAuf #S04Esports pic.twitter.com/YS2U6Bcei5