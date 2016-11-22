Иван Данильянц: Мы хозяева, но тактика должна быть взвешенной

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Баварией».

- «Бавария» приехали без пяти игроков. Это изменит тактику вашей команды?

- Мы играем против «Баварии». Это одна из лучших команд Европы. Для нас это многие значит. Еще не знаем, в каком составе они завтра сыграют.

- «Ростов» будет действовать агрессивно с первых минут?

- Этот матч со всех точек зрения очень важен. В первом матче в составе «Баварии» не играли многие ведущие футболисты, но это не помешало им иметь преимущество. Завтра нас ждет серьезный соперник с сильным составом. Мы хозяева поля, но все должно быть взвешено. В том числе и тактика, - сказал Данильянц.