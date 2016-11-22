«Авангард» дома обыграл «Ладу»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Авангарда».

В составе победителей отличились Александр Пережогин и Николай Лемтюгов, забросившие по две шайбы, а также Илья Михеев и Антон Бурдасов. У «Лады» шайбы забрасывали Денис Зернов, Никита Филатов и Кристапс Сотниекс.

«Авангард» набрал 67 очков и занимает второе место на Востоке. У «Лады» 38 очков и 13-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат