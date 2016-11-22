«Авангард» дома обыграл «Ладу»
Матч регулярного чемпионата КХЛ
между «Авангардом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча –
6:3 в пользу «Авангарда».
В составе победителей
отличились Александр Пережогин и Николай Лемтюгов, забросившие по две шайбы, а
также Илья Михеев и Антон Бурдасов. У «Лады» шайбы забрасывали Денис Зернов,
Никита Филатов и Кристапс Сотниекс.
«Авангард» набрал 67 очков и
занимает второе место на Востоке. У «Лады» 38 очков и 13-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - Лада - 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Зернов (Белоусов, Синицын), 1:27 (0:1). Лемтюгов (Юньков, Медведев), 2:55 (1:1). Пережогин (Пестушко), 3:21 (2:1). Бурдасов (Кучерявенко), 6:46 (3:1). Михеев 11:19 (4:1). Лемтюгов (Медведев, Пестушко), 29:33 (5:1). Филатов (Аронсон), 34:28 (5:2). Сотниекс (Крысанов), 47:37 (5:3). Пережогин (Соботка), 51:00 (6:3).
Место и дата
22 ноября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция