Помимо Алабы, «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру защитника «Саутгемптона» ван Дейка

Иван Данильянц: Кто из игроков «Ростов» мог бы заиграть в «Баварии»? Этот вопрос задайте Анчелотти

Главный тренер «Ростова» Иван Данияльнц ответил на вопрос о том, кто бы из футболистов желто-синих смог бы заиграть в «Баварии».