Помимо Алабы, «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру защитника «Саутгемптона» ван Дейка
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует обновить защитную линию команды. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
По информации источника, португальский специалист заинтересован в услугах футболиста мюнхенской «Баварии» Давида Алабы. Отмечается, что также наставнику интересен защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк.
Ранее сообщалось, что скаут «Юнайтед» отправился в Германию для просмотра игрока «Баварии».
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