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Помимо Алабы, «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру защитника «Саутгемптона» ван Дейка

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует обновить защитную линию команды. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По информации источника, португальский специалист заинтересован в услугах футболиста мюнхенской «Баварии» Давида Алабы. Отмечается, что также наставнику интересен защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк.

Ранее сообщалось, что скаут «Юнайтед» отправился в Германию для просмотра игрока «Баварии». 


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