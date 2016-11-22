Александр Гацкан: Матч с «Баварией»? Думаю, что все будет хорошо
Капитан «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Баварией».
- «Бавария» это – суперклуб. Но многие футболисты «Ростова» выступают в национальных сборных и имеют опыт игры на высоком уровне.
- Мы далеко не всегда играем против топ-сборных. А игроки «Баварии» играют в самых сильных национальных командах. У них есть быстрота мышления. Надеюсь, завтра порадуем наших болельщиков.
- Матч с «Баварией»? Мы готовы к игре. Главное не терять концентрацию в самых важных моментах. Думаю, все будет хорошо, - сказал Гацкан.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически