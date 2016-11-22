Александр Гацкан: Матч с «Баварией»? Думаю, что все будет хорошо

Орье не пустили в Великобританию, он не сможет помочь «ПСЖ» в матче с «Арсеналом»

Защитник «ПСЖ» Серж Орье не сможет сыграть за свою команду в матче Лиги чемпионов против «Арсенала». Британские пограничники не пропустили его в страну.