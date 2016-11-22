Иван Данильянц: Кто из игроков «Ростов» мог бы заиграть в «Баварии»? Этот вопрос задайте Анчелотти

Главный тренер «Ростова» Иван Данияльнц ответил на вопрос о том, кто бы из футболистов желто-синих смог бы заиграть в «Баварии».

- Кто из игроков «Ростов» мог бы заиграть в «Баварии»? Этот вопрос задайте тренеру «Баварии». Селекцией соперника занимаемся не мы. Как там говорят? «У девушки было желание, но не было возможности. Выпьем за то, чтобы возможности…», - пошутил Данильянц.