Дзагоев и Чалов начнут матч с «Байером» с первых минут
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и леверкузенского «Байера» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес, Дзагоев, Вернблум, Натхо, Миланов, Головин, Чалов.
«Байер»: Лено, Топрак, Та, Едвай, Хенрихс, Арангис, Кампль, Брандт, Фолланд, Чалханоглу, Эрнандес.
Напомним, матч между командами состоится сегодня в Москве и стартует в 20.00 мск.
«Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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