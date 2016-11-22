Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 2Ак Барс
Футбол  ЦСКА- : -Байер
Футбол  Спортинг- : -Реал
Хоккей  Авангард6 : 3Лада
Футбол  Монако- : -Тоттенхэм
Футбол  Севилья- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Анохин: Россия подаст заявку на проведение чемпионата мира-2021 по пляжному футболу

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главой комитета РФС по пляжному футболу на сегодняшнем заседании исполкома был избран Сергей Анохин, глава Московской федерации футбола.

- Даже не знаю, как отвечать на вопрос о задачах, которые стоят теперь перед нами, - признался в интервью «Советскому спорту» Сергей Анохин. – Только победы. Причём, во всех турнирах, где будем участвовать.

- А нет ли опасности, что из-за крупных турниров у большого футбола – Кубок конфедераций-2017, чемпионат мира-2018, Евро-2020 – пляжный останется в тени?
- Вот в тени точно не будем, потому что сборная по пляжному футболу будет регулярно побеждать. И «большой» футбол будет во многом сам ориентироваться на наши победы. А самое главное – мы планируем подать заявку на проведение Чемпионата мира-2021 по пляжному футболу. Такие вещи в тени не происходят.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Анохин: Лихачев продолжит возглавлять сборную России по пляжному футболуПредседатель комитета пляжного футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин сообщил, что старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев останется на своем посту, несмотря на провальный сезон.Россия поборется за право проведения ЧМ-2021 по пляжному футболуРоссия будет бороться за право проведения чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин.Михаил Лихачев может покинуть сборную России по пляжному футболуРоссийский футбольный союз может рассмотреть вопрос об отставке главного тренера национальной сборной по пляжному футболу Михаила Лихачева.Сергей Анохин: Выдвижение Газзаева – пиар-ход перед выборами в ГосдумуСергей Анохин: Выдвижение Газзаева – пиар-ход перед выборами в ГосдумуПрезидент федерации футбола Москвы объяснил, почему на грядущих выборах президента РФС поддержит кандидатуру Виталия Мутко.Сергей Анохин: Конкуренцию на выборах главы РФС при участии Мутко никто не сможет выдержатьПрезидент Московской федерации футбола, член исполкома РФС и председатель комитета по пляжному футболу Сергей Анохин считает, что Виталий Мутко продолжит работу на посту президента РФС.Сергей Анохин: Мне было бы интересно поработать с Широковым в своем коллективеПрезидент московской федерации футбола Сергей Анохин признался, что ему было бы интересно поработать с полузащитником Романом Широковым, который накануне объявил о завершении игровой карьеры.Сергей Анохин: На следующей неделе будет известно имя наставника сборной РоссииСергей Анохин: На следующей неделе будет известно имя наставника сборной РоссииПрезидент Московской федерации футбола Сергей Анохин – об итогах заседания исполкома РФС.Московская федерация футбола выдвинет Мутко на пост президента РФСМосковская федерация футбола выдвинет министра спорта РФ Виталия Мутко в президенты Российского футбольного союза.Сергей Анохин: Сборную России неправильно подготовили к Евро-2016 по испанской системеЧлен исполкома Российского футбольного союза (РФС) и глава Московской федерации футбола Сергей Анохин считает неудовлетворительной работу тренера сборной России по физподготовке Паулино Гранеро.Сергей Анохин: Хотел бы поблагодарить Акинфеева, что не проиграли 0:6Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин рассказал о своих эмоциях после матча Россия – Уэльс (0:3) и вылета российской команды с Евро-2016.Сергей Анохин: Для нашего футбола Мутко гениаленПрезидент Московской федерации футбола и член Исполкома РФС Сергей Анохин рассказал, почему выгнал из футбола Николая Толстых и почему назвал Виталия Мутко гениальным.Сергей Анохин: По своему потенциалу Широков способен сыграть еще на ЧМ-2018Президент Московской федерации футбола и член Исполкома РФС Сергей Анохин прокомментировал ситуацию с Романом Широковым.Сергей Анохин: Число членов исполкома РФС надо сокращатьПрезидент Московской федерации футбола и член Исполкома РФС Сергей Анохин подвел итоги заседания организации.«На моем новогоднем столе будет только Олеся». Как поет член исполкома РФС«На моем новогоднем столе будет только Олеся». Как поет член исполкома РФСКомичный разговор с членом исполкома РФС, автором книги «Самки» - об Олесе, шампанском и подаренной шубе.Сергей Анохин: Россия подала заявку на проведение отбора к ЧМ-2017 по пляжному футболуГлава Московской федерации футбола Сергей Анохин сообщил о том, что Россия подала заявку на проведение в Москве отборочного турнира чемпионата мира по пляжному футболу 2017 года.Сергей Анохин: Благодаря Виллаш-Боашу Дзюба, Смольников и Шатов - игроки мирового уровняПрезидент московский Федерации футбола Сергей Анохин заявил, что благодаря португальскому наставнику «Зенита» Андре Виллаш-Боашу Артем Дзюба, Олег Шатов и Игорь Смольников повысили свой уровень футбольного мастерства.Член исполкома РФС: Клубы ПФЛ ждет серьезный кризис. Они должны стать полупрофессиональнымиСергей Анохин - о не лучших перспективах клубов второго дивизиона.«Я бы Широкова поставил…» Авен, Жирков, Анохин, Земфира – о Романе«Я бы Широкова поставил…» Авен, Жирков, Анохин, Земфира – о РоманеРепортаж от стадиона «Спартака» - с репликами, интервью и видео.Сергей Анохин: Г-н Соколов хотел остаться один на выборах, и их результат предсказуемЧлен исполкома РФС, глава Московской федерации футбола Сергей Анохин заявил об отказе участвовать в выборах президента ПФЛ.Выборы президента ПФЛ состоятся в ноябре, Сергей Анохин может баллотироватьсяПрезидент Московской федерации футбола и член исполкома РФС пока говорит, что не думал над этим.

Сергей Анохин
Сергей Анохинвсе новости

Cпецпредложение