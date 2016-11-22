Сергей Анохин: Россия подаст заявку на проведение чемпионата мира-2021 по пляжному футболу

Главой комитета РФС по пляжному футболу на сегодняшнем заседании исполкома был избран Сергей Анохин, глава Московской федерации футбола.

- Даже не знаю, как отвечать на вопрос о задачах, которые стоят теперь перед нами, - признался в интервью «Советскому спорту» Сергей Анохин. – Только победы. Причём, во всех турнирах, где будем участвовать.

- А нет ли опасности, что из-за крупных турниров у большого футбола – Кубок конфедераций-201 7, чемпионат мира-2018, Евро-2020 – пляжный останется в тени?

- Вот в тени точно не будем, потому что сборная по пляжному футболу будет регулярно побеждать. И «большой» футбол будет во многом сам ориентироваться на наши победы. А самое главное – мы планируем подать заявку на проведение Чемпионата мира-2021 по пляжному футболу. Такие вещи в тени не происходят.