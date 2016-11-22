Россия сыграет с Турцией, Сербией, Латвией, Бельгией и Великобританией на Евробаскете-2017
Состоялась жеребьевка финальной
части чемпионата Европы по баскетболу 2017 года. Своих соперников узнала
сборная России.
Сборная России сыграет в группе
D с Турцией, Сербией, Латвией,
Бельгией и Великобританией. Напомним, турнир пройдет в четырех странах:
Финляндии, Израиле, Румынии и Турции. Матчи турецкой части турнира, где сыграет
сборная России, пройдут на «Фенербахче-Арене» в
Стамбуле.
Группа А: Финляндия, Исландия, Франция,
Греция, Словения, Польша
Группа В: Израиль, Литва, Италия, Грузия,
Германия, Украина
Группа С: Румыния, Венгрия, Испания,
Чехия, Хорватия, Черногория
Группа D: Турция, Россия, Сербия,
Латвия, Бельгия, Великобритания
Турнир пройдет с 31 августа по
17 сентября 2017 года.
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