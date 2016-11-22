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Россия сыграет с Турцией, Сербией, Латвией, Бельгией и Великобританией на Евробаскете-2017

Источник:  FIBA Europe (ФИБА)Комментарии

Состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы по баскетболу 2017 года. Своих соперников узнала сборная России.

Сборная России сыграет в группе D с Турцией,  Сербией, Латвией, Бельгией и Великобританией. Напомним, турнир пройдет в четырех странах: Финляндии, Израиле, Румынии и Турции. Матчи турецкой части турнира, где сыграет сборная России, пройдут на «Фенербахче-Арене» в Стамбуле.

Группа А: Финляндия, Исландия, Франция, Греция, Словения, Польша

Группа В: Израиль, Литва, Италия, Грузия, Германия, Украина

Группа С: Румыния, Венгрия, Испания, Чехия, Хорватия, Черногория

Группа D: Турция, Россия, Сербия, Латвия, Бельгия, Великобритания

Турнир пройдет с 31 августа по 17 сентября 2017 года.

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