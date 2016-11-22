Александр Самедов: Переход в «Спартак»? Мне нечего комментировать
Полузащитник «Локомотива»
Александр Самедов ответил на вопрос по поводу возможности его перехода в «Спартак».
Он отметил, что ему нечего сказать по этому поводу.
«Переход в
«Спартак»? Мне нечего комментировать, сейчас готовлюсь к игре с «Уралом» в
составе «Локомотива», — цитирует Самедова «Чемпионат.com».
Также эту
информацию прокомментировал руководитель пресс-службы «Локомотива» Андрей
Бодров.
«У Александра
Самедова долгосрочный контракт с клубом, он наш вице-капитан. Предложение от «Спартака»?
Нет, не получали», — сказал Бодров.
Ранее о возможном переходе Самедова в «Спартак» сообщил «Спорт-Экспресс».
По информации источника, переход может состояться уже зимой.
Контракт 32-летнего Самедова с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2018/19,
но договор позволяет покинуть команду при выполнении новым работодателем
ряда условий.
В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей и забил 4 гола. Самедов является воспитанником «Спартака». За красно-белых футболист выступал с 1996 года по 2005 годы, после чего перешел в «Локомотив».