Александр Самедов: Переход в «Спартак»? Мне нечего комментировать

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов ответил на вопрос по поводу возможности его перехода в «Спартак». Он отметил, что ему нечего сказать по этому поводу.

«Переход в «Спартак»? Мне нечего комментировать, сейчас готовлюсь к игре с «Уралом» в составе «Локомотива», — цитирует Самедова «Чемпионат.com».

Также эту информацию прокомментировал руководитель пресс-службы «Локомотива» Андрей Бодров.

«У Александра Самедова долгосрочный контракт с клубом, он наш вице-капитан. Предложение от «Спартака»? Нет, не получали», — сказал Бодров.

Ранее о возможном переходе Самедова в «Спартак» сообщил «Спорт-Экспресс». По информации источника, переход может состояться уже зимой. Контракт 32-летнего Самедова с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2018/19, но договор позволяет покинуть команду при выполнении новым работодателем ряда условий.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей и забил 4 гола. Самедов является воспитанником «Спартака». За красно-белых футболист выступал с 1996 года по 2005 годы, после чего перешел в «Локомотив».