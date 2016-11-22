Имон Данфи: В неудачах «Манчестер Юнайтед» виноват ван Гал, который купил в команду каких-то отбросов

Бывший полузащитник сборной Ирландии Имон Данфи высказался о работе Луи ван Гала в «Манчестер Юнайтед», отметив, что голландский специалист потратил огромные деньги впустую.



«Думаю, этой команде предстоит провести очень много работы, чтобы попасть в первую четверку по итогам сезона. Но, на мой взгляд, у них ничего не получится.

Здесь нет вины Моуринью. Все это случилось из-за Луи ван Гала, который купил в команду каких-то отбросов. Посмотрите, как сыграл Маркос Рохо в эту субботу с «Арсеналом». Где Мемфис Депай? Он в Голландии показывал другой уровень, а сейчас... «Юнайтед» заплатил за него огромные деньги. Мемфис ездит на Rolls Royce, но он не показывает такого уровня, чтобы иметь в своем гараже подобные автомобили.

Если тщательно проанализировать работу ван Гала в «МЮ», то можно придти к выводу, что единственное, что у него хорошо получалось – это тратить деньги», – цитирует Данфи Goal.