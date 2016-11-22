Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 2Ак Барс
Футбол  ЦСКА- : -Байер
Футбол  Спортинг- : -Реал
Хоккей  Авангард6 : 3Лада
Футбол  Монако- : -Тоттенхэм
Футбол  Севилья- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Имон Данфи: В неудачах «Манчестер Юнайтед» виноват ван Гал, который купил в команду каких-то отбросов

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник сборной Ирландии Имон Данфи высказался о работе Луи ван Гала в «Манчестер Юнайтед», отметив, что голландский специалист потратил огромные деньги впустую.

«Думаю, этой команде предстоит провести очень много работы, чтобы попасть в первую четверку по итогам сезона. Но, на мой взгляд, у них ничего не получится.

Здесь нет вины Моуринью. Все это случилось из-за Луи ван Гала, который купил в команду каких-то отбросов. Посмотрите, как сыграл Маркос Рохо в эту субботу с «Арсеналом». Где Мемфис Депай? Он в Голландии показывал другой уровень, а сейчас... «Юнайтед» заплатил за него огромные деньги. Мемфис ездит на Rolls Royce, но он не показывает такого уровня, чтобы иметь в своем гараже подобные автомобили.

Если тщательно проанализировать работу ван Гала в «МЮ», то можно придти к выводу, что единственное, что у него хорошо получалось – это тратить деньги», – цитирует Данфи Goal.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Помимо Алабы, «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру защитника «Саутгемптона» ван ДейкаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует обновить защитную линию команды. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Антонио Конте: Хочу доказать руководству «Челси», что меня не зря пригласили в командуГлавный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своих целях, отметив, что его команде идет на пользу отсутствие еврокубков.Гаджи Гаджиев: Трансфер Селихова? У «Амкара» не было другого выходаГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход голкипера команды Александра Селихова в «Спартак». Он сказал, что трансфер связан с финансовыми проблемами клуба.Конте не включил «Лестер» в список претендентов на победу в АПЛГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о борьбе в чемпионате Англии, а также отметил, что его команде будет непросто сохранить свое место в таблице.Златан Ибрагимович: «Юнайтед» – команда неудачников, которая не способна бороться за титул в нынешнем сезонеФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о своем трансфере в английский клуб, а также оценил шансы команды на победу в чемпионате Англии.Ибрагимович десятый раз подряд признан футболистом года в ШвецииНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович десятый раз подряд признан футболистом года в Швеции, сообщает официальный сайт Федерации футбола Швеции.Дринкуотера могут дисквалифицировать на три матчаПолузащитника «Лестера» Дэниела Дринкуотера могут дисквалифицировать на три матча за грубый прием в матче чемпионата Англии с «Уотфордом», сообщает Daily Mail.Гол и пас Рондона помогли «Вест Бромвичу» разгромить «Бернли»Футболисты «Вест Бромвича» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии уверенно обыграли «Бернли».Зума может переехать в чемпионат ИталииКак сообщает Sport Mediaset, тренерский штаб «Наполи» заинтересован в услугах защитника «Челси» Курта Зума.Арсен Венгер: Удивлен игрой Санчеса с «Юнайтед», после травмы сложно показать что-то подобноеГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался об игре полузащитника Алексиса Санчеса в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1).Бельерин подписал с «Арсеналом» контракт до 2023 годаЗащитник «Арсенала» Эктор Бельерин подписал новый контракт с клубом, сообщает Daily Mail.Андрей Канчельскис: Промес не подойдет «Ливерпулю», вряд ли англичане на него действительно нацелилисьБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал интерес к полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу со стороны «Ливерпуля».Антонио Конте: Коста направляет свои эмоции в правильном направленииГлавный тренер «Челси» Антонио Конте высказался об игре форварда Диего Косты.Жозе Моуринью: Сейчас в активе «Манчестер Юнайтед» 19 очков, а должно быть на 6 большеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об игре 12-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом», которая завершилась со счетом 1:1.«Милан» попытается приобрести УилшераПолузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер может продолжить карьеру в чемпионате Италии.Скаут «Манчестер Юнайтед» отправился в Мюнхен просматривать АлабуГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует обновить защитную линию команды. Об этом сообщает издание The Sunday People.«Манчестер Юнайтед» продлит контракт со СмоллингомРуководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время начнет переговоры с защитником Крисом Смоллингом по поводу нового контракта.Антирекорд Моуринью и возвращение «слона». Обзор 12-го тура АПЛАнтирекорд Моуринью и возвращение «слона». Обзор 12-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, случившихся в 12-м туре чемпионата Англии.«Ливерпуль» готов заплатить за Промеса 30 млн евро«Ливерпуль» готов заплатить за полузащитника «Спартака» Квинси Промеса около 30 миллионов евро, сообщает Daily Star.Хосеп Гвардиола: Возможно я ошибся, не включив Туре в заявку на Лигу чемпионовГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал ошибку в том, что не включил ивуарийского полузащитника Яя Туре в заявку команды на Лигу чемпионов.

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Имон Данфи
Имон Данфивсе новости
Луи ван Гал
Луи ван Галвсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение