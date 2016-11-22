Орье не пустили в Великобританию, он не сможет помочь «ПСЖ» в матче с «Арсеналом»
Защитник «ПСЖ» Серж Орье не
сможет сыграть за свою команду в матче Лиги чемпионов против «Арсенала».
Британские пограничники не пропустили его в страну.
Как сообщает ВВС, в октябре британцы открыли визу на Орье, но 16 ноября она была аннулирована. Это случилось из-за судимости футболиста во Франции.В сентябре Орье получил два месяца тюрьмы с отсрочкой наказания. 30 мая нынешнего года он ударил полицейского после того, как покинул ночной клуб в Париже.
«ПСЖ» обвинил британскую
сторону в неуважении. «Мы сожалеем, что презумпция невиновности не повлияла на
решение британцев», - говорится в заявлении клуба.
Матч «Арсенал» - «ПСЖ»
состоится 23 ноября. Начало в 22:45 по Москве.
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