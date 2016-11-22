Антон Черепенников: «Когда я приезжаю на турниры, такие как ты отводят глазки и по стеночке, а дома давай строчить»

Глава холдинга ESforce Антон Черепенников прокомментировал слова Романа «CaspeRRR» Лепехина.



«Диванный воин Каспер. Ласковый и добрый на трансляции, а как добрался до своей уютной норы дома — стал дерзким. В реальной жизни, когда я приезжаю на турниры, такие как ты отводят глазки и по стеночке, а дома давай строчить ) Некрасиво это все, Роман. Как с Вами можно иметь дело?



Теперь про компетенции. Я написал, что попытаюсь задать вопросы людей, которым за 30, а не лично как владелец студий и команд. Откуда мне знать про то, что Мила — девушка Сайлента, с которым я общался чуть ли не каждый день, когда мы собирали команды? Откуда мне знать про Доту, когда у меня в стиме 4500 часов? Откуда мне знать Виктора Волкова, который вел финал Эпицентра, на котором я был все дни? Откуда мне знать про BTS и сам турнир Саммит, с владельцами которых я общался? Или откуда у меня все зарплатные ведомости Рухаба и СЛТВ на столе, чтобы понять, почему Роман Лепехин ушел из Рухаба?



Роман, ты действительно думаешь, что я не знаю всех ваших подковерных разборок? Все это я не собираюсь обсуждать и трогать, стравливать студии или что-то доказать. Я хочу разобраться в том, как сделать киберспорт массовым, понятным для широкой аудитории, понять, что хочется этой аудитории, потому что они кормят нас с тобой, от них зависит оценка стоимости команд, спонсорские контракты студий и турниров, но, к сожалению, многих из Вас молодых «талантов» заботит больше ваше эго. Cлишком много лицемерия, которое выдается за доброту, хавает не так-то много народу, как ты думаешь.



Извини, что разбудил тебя — царя утром. Больше не побеспокою».



Напомним, что ранее Антон Черепенников раскритиковал комментаторов StarLadder, которые освещают матчи турнира The Summit 6 по Dota 2. После этого Черепенников пригласил Лепехина обсудить на стриме работу студий. На следующий день Лепехин поделился поделился впечатлениями от разговора с главой холдинга ESforce.

Источник