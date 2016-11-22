Гендиректор «Амкара»: Деньги от продажи Селихова позволят клубу существовать

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал переход голкипера команды Александра Селихова в «Спартак». Он сказал, что деньги за этот трансфер позволят клубу продолжить существование.

«Сегодня мы заключили трансферный контракт со «Спартаком» о переходе нашего молодого вратаря Александра Селихова в столичный клуб. Эта сделка укладывается в ту клубную философию, которую мы определили для себя, возглавив «Амкар» два с половиной года тому назад. Сегодня мы пожинаем первые плоды начавшейся тогда работы. Мы взяли молодого парня и фактически открыли ему дорогу в большой футбол, а сегодня его трансфер — самая крупная сделка в истории «Амкара». Деньги, которые будут получены от перехода Селихова в «Спартак», позволят клубу существовать и выполнять все свои обязательства, в том числе и перед болельщиками.



Мы будем стараться придерживаться выбранной стратегии и в дальнейшем. Понятное дело, что подобные сделки не должны происходить часто, поскольку на первом месте для нас — результаты команды. Однако, если наши футболисты смогут достигать определенного уровня и будут привлекать к себе внимание топ-клубов, мы готовы рассматривать трансферные предложения.

Именно так и произошло с Селиховым — мы помогли парню раскрыться, и в последнее время им интересовалось сразу несколько топ-клубов, причем не только российских — об интересе одних вы слышали, о других — нет. Как результат, мы имели возможность выбирать. Считаю, совместно с Сашей мы нашли лучший вариант — как для клуба, так и для самого игрока, перед которым открываются перспективы выступления в Лиге чемпионов», - цитирует Резвухина официальный сайт «Амкара».

22-летний голкипер подписал со «Спартаком» контракт, который вступает в силу с 6 декабря. Контракт будет действовать 4,5 года. Селихов выступал за «Амкар» с 2014 года и провел 37 матчей, в которых пропустил 34 мяча. Также отметим, что с 2006 по 2008 годы Селихов занимался в школе «Спартака».