Гендиректор «Амкара»: Деньги от продажи Селихова позволят клубу существовать
Генеральный
директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал переход голкипера команды
Александра Селихова в «Спартак». Он сказал, что деньги за этот трансфер
позволят клубу продолжить существование.
«Сегодня мы заключили трансферный контракт со «Спартаком» о
переходе нашего молодого вратаря Александра Селихова в столичный клуб. Эта
сделка укладывается в ту клубную философию, которую мы определили для себя,
возглавив «Амкар» два с половиной года тому назад. Сегодня мы пожинаем первые
плоды начавшейся тогда работы. Мы взяли молодого парня и фактически открыли ему
дорогу в большой футбол, а сегодня его трансфер — самая крупная сделка в
истории «Амкара». Деньги, которые будут получены от перехода Селихова в
«Спартак», позволят клубу существовать и выполнять все свои обязательства, в
том числе и перед болельщиками.
Мы будем стараться придерживаться выбранной стратегии и в дальнейшем. Понятное дело, что подобные сделки не должны происходить часто, поскольку на первом месте для нас — результаты команды. Однако, если наши футболисты смогут достигать определенного уровня и будут привлекать к себе внимание топ-клубов, мы готовы рассматривать трансферные предложения.
Именно
так и произошло с Селиховым — мы помогли парню раскрыться, и в последнее время
им интересовалось сразу несколько топ-клубов, причем не только российских — об
интересе одних вы слышали, о других — нет. Как результат, мы имели возможность
выбирать. Считаю, совместно с Сашей мы нашли лучший вариант — как для клуба,
так и для самого игрока, перед которым открываются перспективы выступления в
Лиге чемпионов», - цитирует Резвухина официальный сайт «Амкара».
22-летний голкипер подписал со «Спартаком» контракт, который вступает в силу с 6 декабря. Контракт будет действовать 4,5 года. Селихов выступал за «Амкар» с 2014 года и провел 37 матчей, в которых пропустил 34 мяча. Также отметим, что с 2006 по 2008 годы Селихов занимался в школе «Спартака».