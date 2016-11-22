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Магомед Оздоев: Отказал «Спартаку», потому что обещал Билялетдинову остаться

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев рассказал об интересе московского «Спартака», а также прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Локомотив».

«Было предложение от «Спартака». Август прошлого года. Я отказался, потому что в «Рубине» все было хорошо. Еще зимой я обещал Билялетдинову, что останусь.

Что будет, если Семин зимой позовет в «Локомотив»? У меня есть контракт с «Рубином», и меня все устраивает. Только хотелось бы больше игровой практики. Даже не знаю, как комментировать слухи о том, что я на 90% уже в «Локомотиве», – заявил Оздоев в эфире программы «Культ тура» на телеканале «Матч ТВ».

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