Эрнесто Инаркиев: Карлсен «потерял картинку», и Карякин стал легким фаворитом
Чемпион Европы Эрнесто Инаркиев -- о матче за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.
- На Магнуса давит то, что он изначально считался фаворитом. Обычно шахматисты как рассуждают: «Раз у меня выше рейтинг, значит я должен победить». Но в ситуации, когда ты получаешь мощное сопротивление, ты теряешься. В восьмой партии Магнус настолько иссяк, что потерял картинку проиграл партию. Пока то, что Магнус умеет делать лучше всего, не приносит ему успеха. Фаворитом постепенно стал Карякин. Легким, но все же фаворитом.
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