Леонид Слуцкий: Приложим все силы для первой домашней победы

Главный тренер ЦСКА в интервью официальной программке к матчу Лиги чемпионов против «Байера» поделился ожиданиями от встречи.

- Встреча с «Байером» станет заключительной домашней игрой группового этапа нынешнего турнира, и основная мотивация у нас – сыграть достойно, порадовать армейских болельщиков и попытаться добиться положительного результата. В этом турнире у нас пока не было домашней победы, и мы приложим все силы, чтобы сегодня она состоялась.

До ответного матча против «Байера» ЦСКА с 2 очками занимал последнее место в группе Е, где также выступают «Монако» и «Тоттенхэм». Последний матч группового этапа армейцы проведут 7 декабря в гостях против «Тоттенхэма».