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Иван Данильянц: Джанаев уже долго играет через боль

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о травмах футболистов донского клуба перед игрой Лиги чемпионов с «Баварией». 

- Все ли футболисты готовы?
- Во вчерашней тренировке не принял участие Джанаев, он занимается по индивидуальной программе. Небольшое повреждение спины у Мевли. Надеюсь, что он поправится. Остальные готовы. 

- Джанаев все-таки сможет сыграть? 
- У него был вывих плеча. Играет через боль уже долго. Он волевой парень. Как будет – покажут последние часы. Надеемся, все будет нормально, - сказал Данильянц. 

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