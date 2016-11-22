Иван Данильянц: Джанаев уже долго играет через боль

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о травмах футболистов донского клуба перед игрой Лиги чемпионов с «Баварией».

- Все ли футболисты готовы?

- Во вчерашней тренировке не принял участие Джанаев, он занимается по индивидуальной программе. Небольшое повреждение спины у Мевли. Надеюсь, что он поправится. Остальные готовы.

- Джанаев все-таки сможет сыграть?

- У него был вывих плеча. Играет через боль уже долго. Он волевой парень. Как будет – покажут последние часы. Надеемся, все будет нормально, - сказал Данильянц.