Иван Данильянц: Джанаев уже долго играет через боль
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о травмах футболистов донского клуба перед игрой Лиги чемпионов с «Баварией».
- Все ли футболисты готовы?
- Во вчерашней тренировке не принял участие Джанаев, он занимается по индивидуальной программе. Небольшое повреждение спины у Мевли. Надеюсь, что он поправится. Остальные готовы.
- Джанаев все-таки сможет сыграть?
- У него был вывих плеча. Играет через боль уже долго. Он волевой парень. Как будет – покажут последние часы. Надеемся, все будет нормально, - сказал Данильянц.
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